Crotone-Fiorentina, diretta LIVE del match di chiusura

Aspettando l'ultima partita di campionato vediamo insieme alcuni dati

La gara di questa sera allo Scida sarà arbitrata da Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta che arbitrs in <Serie A da 8 anni ma non ha mai fatto il grande salto tant'è che al momento il suo score globale è di 16 presenze nella massima serie. Quest'anno ha due gare alle spalle ma non ha mai incrociato in precedenza la Fiorentina.