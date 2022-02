Coppa Italia Primavera, Fiorentina-Spal: Seck decisivo, è ancora semifinale!

Altro dentro o fuori per i viola, campioni in carica dal 2019

Prosegue il percorso della Fiorentina di Alberto Aquilani in Coppa Italia Primavera. Dopo aver eliminato il Milan negli ottavi di finale, i viola fanno fuori anche la Spal nei quarti. La Fiorentina ha vinto le ultime tre edizioni della competizione e vuole restare in corsa per uno storico poker. L'avversario in semifinale sarà la Roma, che ha eliminato la Juventus ai rigori: appuntamento a Firenze il prossimo 6 aprile in gara secca. Gli altri risultati e il tabellone aggiornato in tempo reale su NumeriCalcio.