Coppa Italia Primavera, Fiorentina-Atalanta dalle 14 LIVE su Violanews

Allo stadio “Torrini” di Sesto Fiorentino si gioca Fiorentina-Atalanta, quarti di finale di Coppa Italia Primavera 2022/2023. Viola e nerazzurri si ritrovano di fronte nel torneo tricolore dopo la finale della scorsa edizione, nella quale i ragazzi di Aquilani trionfarono allo scadere grazie alla rete di capitan Corradini per il quarto successo consecutivo. Chi vince troverà in semifinale il Genoa, che ha avuto la meglio per 4-2 sul Torino. -> LEGGI I RISULTATI E IL TABELLONE AGGIORNATO DELLA COPPA ITALIA PRIMAVERA