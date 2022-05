Sampdoria-Fiorentina: risultati, precedenti e le migliori quote

Tutte le info da conoscere su Sampdoria-Fiorentina con le quote su risultati e eventi speciali

Redazione VN

Gli obiettivi sono molto vicini, per Sampdoria e Fiorentina serve soltanto l'ultimo sforzo. La squadra di Giampaolo è a una vittoria dalla salvezza, con quattro punti di vantaggio sul Cagliari terzultimo. I toscani invece sono in piena corsa per un posto in Europa, coinvolti nella corsa con Lazio, Roma e Atalanta, dove i biancocelesti hanno tre punti di vantaggio sulle dirette concorrenti. I punti in palio pesano tanto, dunque, e possono determinare una stagione. Fischio d'inizio lunedì alle 18:30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

GLI ULTIMI RISULTATI - La Sampdoria non è riuscita a dare seguito al successo nel derby col Genoa, che ha permesso ai blucerchiati di fare un grande passo in avanti verso una salvezza non ancora conquistata. Doveva segnare una svolta, dopo quattro gare senza vittorie (tre sconfitte con Roma, Bologna e Salernitana e il pareggio con il Verona), invece in casa della Lazio la squadra di Giampaolo non ha conquistato punti, perdendo 2-0. Rialza finalmente la testa, invece, la Fiorentina, che dopo quattro k.o. di fila è tornata a vincere. Dopo aver perso in Coppa Italia contro la Juve e poi in campionato con Salernitana, Udinese e Milan, la squadra di Italiano ha ritrovato il successo, battendo la Roma 2-0 nel posticipo dell'ultimo turno, rilanciando così anche le proprie ambizioni.

I PRECEDENTI - Sampdoria e Fiorentina si sono affrontate 136 volte in competizioni ufficiali, di cui 125 in Serie A e 11 in Coppa Italia. Il bilancio nel complesso è in favore dei viola, che hanno vinto in 49 occasioni contro le 38 dei blucerchiati; 49 invece i pareggi. Nelle ultime tre stagioni, regna l'equilibrio con due successi per parte e altrettanti pari secondo quanto raccolto da OddsChecker. Nella sfida d'andata, disputata al Franchi lo scorso 30 novembre per la 15esima giornata, la squadra di Italiano si è imposta 3-1 con le reti (tutte nel primo tempo) di Gabbiadini, Callejon, Vlahovic e Sottil.

LE QUOTE - La miglior condizione di classifica e la prova di forza offerta contro la Roma ha convinto particolarmente i bookmaker, che spingono sulla Fiorentina come rilevato da OddsChecker. I viola sono proposti col 51% di probabilità di successo, contro il 24% della Samp; al 25% invece è offerto il pareggio. Gli operatori si aspettano una gara dove si possono superare i due gol complessivi: l'Over 2.5 è proposto col 57% di possibilità, mentre l'Under 2.5 non va oltre il 43%. Leggermente più sbilanciate le quote relative all'ipotesi in cui entrambe le squadre vadano a segno: il Gol è al 61%, il No Gol è al 39%.