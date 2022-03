Corsa Scudetto 2022, l’analisi quote di Oddschecker: il Napoli sogna, Inter favorita

Il Napoli sogna e scavalca il Milan, Inter sempre favorita ma fiducia in calo.

Redazione VN

Le quote antepost analizzano giornata dopo giornata il rendimento delle candidate alla vittoria del campionato. L’Inter resta la grande favorita di questa Serie A, ma il Napoli, dopo il successo con la Lazio, comincia a sognare: gli Azzurri tallonano l’Inter nelle quote e hanno superato il Milan. Attenzione anche alla Juventus per la quale non è ancora detta l’ultima parola.

LE QUOTE DELLE TRE FAVORITE. La 27° giornata poteva regalare lo stesso verdetto della settimana precedente, con le tre di testa ferme al palo senza vittorie. E invece Fabian Ruiz, allo scadere, ha riaperto anche per il Napoli di Spalletti la corsa Scudetto. In questo momento, il Napoli si trova al primo posto in classifica alla pari con il Milan. Gli Azzurri, ancora imbattutti nel 2022, hanno totalizzato 21 punti nelle ultime 10, tre in più delle due milanesi. A undici giornate dal termine del campionato il Napoli ha circa il 25% di chance di vincere lo Scudetto. La favorita, come evidenzia OddsChecker, resta comunque l’Inter anche se i neroazzurri hanno visibilmente rallentato la loro corsa, chiudendo febbraio senza successi. C’è da dire che l’Inter ha ancora una partita in meno rispetto alle altre e che la sfida tra Napoli e Milan del prossimo turno può dare una mano ai neroazzurri. In questo momento i ragazzi di Inzaghi hanno circa il 57% di chance di vincere il campionato. Dopo il pari di Salerno, il Milan stecca anche con l’Udinese a San Siro. Un pareggio in rimonta e due punti persi nella corsa scudetto. Secondo le rilevazioni di OddsChecker, rispetto a sette giorni fa il Milan sta perdendo un po’ di fiducia da parte dei bookmaker, che danno ai rossoneri circa il 20% di chance di vittoria.

LA JUVE CI SPERA ANCORA, L’ATALANTA FUORI DAI GIOCHI – Vittoriose nell’ultimo turno di campionato, Juventus e Atalanta rubano due punti a Inter e Milan. I bianconeri, dopo aver avuto la meglio sull’Empoli, si trovano a-7 dalla vetta. La Juve adesso spera in un pareggio tra Napoli e Milan per accorciare ancora il gap con il primo posto. In questo momento i ragazzi guidati da Allegri hanno circa un 10% di chance di vincere lo scudetto, secondo quanto raccolto da OddsChecker. L’Atalanta, invece - con una partita in meno da recuperare – ha potenzialmente gli stessi punti dei bianconeri. La Dea si trova al quinto posto con un distacco di 10 punti dal Napoli, anche se l’obiettivo resta il quarto posto che vale un piazzamento in Champions League. Speranze ridotte all’osso per quello che sarebbe un vero e proprio miracolo: per Gasperini e soci siamo attorno al 3% nella la corsa scudetto.

QUOTE CAPOCANNONIERE – Sfida a colpi di gol tra Dusan Vlahovic e Ciro Immobile per il titolo di capocannoniere. Dopo la doppietta rifilata al Castellani di Empoli, il serbo ex viola ha sorpassato l’attaccante della Lazio in vetta alla classifica: 20 reti per Vlahovic, una in meno per Immobile. Le quote, però, restano in super equilibrio: secondo OddsChecker, entrambi, infatti, hanno una possibilità del 50% di laurearsi capocannoniere di questo campionato. Un testa a testa mozzafiato, con un terzo incomodo in scia: il Cholito Simeone, che segue con 15 reti. L’argentino ha circa un 10% di chance di soffiare il titolo a Vlahovic e Immobile