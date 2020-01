Zurkowski via? Piace a una squadra toscana di Serie B

Dopo aver rivoluzionato l’attacco e puntellato la difesa in casa Empoli si passa a rinforzare il reparto mediano. L’obiettivo numero uno del club, come riporta La Gazzetta dello Sport è Szymon Zurkowski, classe ‘97, in uscita dalla Fiorentina. Il maggior indiziato a fargli spazio è Leo Stulac, che tornerebbe al Parma, ma anche Jacopo Dezi, anche lui del Parma, potrebbe essere sacrificato non avendo pienamente convinto.