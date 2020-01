Zurkowski, poco spazio anche con Iachini. Può partire, lo vuole un club di Serie B

Dopo aver sistemato il reparto offensivo e in parte quello difensivo, l’Empoli sembra voler tentare l’assalto a un centrocampista. Si cerca un profilo di spessore che possa dare qualcosa in più alla mediana azzurra, anche dal punto di vista qualitativo. La settimana scorsa vi abbiamo parlato dell’interesse per Szymon Zurkowski, polacco classe 1997 in forza alla Fiorentina.

Potrebbe essere lui l’obiettivo primario di Accardi, che sta vagliando diverse soluzioni per regalare a Muzzi il tanto agognato centrocampista. Il polacco non ha praticamente mai giocato, nemmeno ieri in Coppa Italia: ecco quindi che, in caso di offerta, potrebbe lasciare la Fiorentina in questa sessione di mercato. Vedremo, ma Zurkowski piace e non è certo un segreto. Lo scrive PianetaEmpoli.it.