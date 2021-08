Zappacosta alla Fiorentina, l’Atalanta vira su un ex obiettivo viola

Con l'esterno del Chelsea ormai ad un passo dai viola, gli orobici si guardano intorno...

Possibile ritorno all'Atalanta per Andrea Conti (esterno accostato nelle scorse sessioni di mercato proprio alla Fiorentina). Il difensore, in uscita dal Milan, potrebbe infatti fare comodo ai nerazzurri per la questione legata alle liste, visto che è cresciuto nel vivaio dei bergamaschi, scrive Tuttomercatoweb. Il primo obiettivo degli orobici era Davide Zappacosta, ma il giocatore è ormai a un passo dalla Fiorentina e per questo motivo la Dea pensa al ritorno di Conti.