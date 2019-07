Nemmeno il tempo di affermarsi in Serie A con la maglia della Roma, che Nicolò Zaniolo potrebbe volare in Inghilterra. Si parla di un interesse del Tottenham, destinazione gradita al giocatore, per cui è pronto uno scambio con Toby Alderweireld e un conguaglio di 27 milioni ai giallorossi, che aspettano anche le mosse della Juventus. Su Twitter e sul suo sito, Alfredo Pedullà riporta la situazione: