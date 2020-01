Voci da Roma: Badelj pronto al ritorno nella Capitale entro fine mercato

Con l’arrivo di Beppe Iachini, Milan Badelj ha perso la maglia da titolare, visto che il tecnico viola preferisce due vere mezzali e Pulgar nel ruolo di play. Contro l’Inter il croato dovrebbe partire dal 1′ anche considerando il forfait di Castrovilli, ma secondo alcune voci provenienti da Roma potrebbe essere davvero l’ultima partita con la maglia viola. Per il portale lalaziosiamonoi.it, infatti, il club di Claudio Lotito sta provando a piazzare Valon Berisha, centrocampista kosovaro su cui la società biancoceleste ha investito fortemente un anno e mezzo fa ma che è ai margini del progetto tecnico di Simone Inzaghi. In caso di sua cessione entro venerdì, potrebbe essere proprio Badelj il sostituto. La Fiorentina, però, in questo caso, dovrebbe prendere ben due centrocampisti in poco tempo. Difficile.