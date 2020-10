VN – Vlahovic, cessione non del tutto scongiurata: le ultime

Nonostante l’ultima rete in campionato, il futuro di Duśan Vlahovic non è ancora del tutto vestito di viola. Infatti, nonostante gli ultimi sondaggi del Verona e non solo poi sfumati, il giovane serbo potrebbe ancora partire. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, in caso di arrivo in extremis di una punta – le ultime piste sembrano ancora attive più per Piatek che per Milik – potrebbe essere ceduto.