VN – Vlahovic, a breve la Fiorentina presenterà la nuova offerta di rinnovo

Il contratto di Vlahovic scadrà nel 2023

Lo hanno cercato tanti top club europei, Atletico Madrid in primis, ma alla fine Dusan Vlahovic è rimasto alla Fiorentina. Il punto interrogativo sull'eventuale rinnovo di contratto, in scadenza nel giugno 2023, però resta. La trattativa fra il club viola e l'attaccante affinché il matrimonio continui oltre la data sopra citata prosegue. Come appreso da Violanews.com, a settembre, quindi a mercato concluso (terminerà il 31 agosto) la società gigliata presenterà una nuova proposta di prolungamento all'ex Partizan Belgrado, il cui agente, Darko Ristic, si trova ancora in Italia. Al momento, è bene sottolinearlo, non arrivano segnali di rinnovo dall'entourage del classe 2000.