VN – Totoallenatore: contatto con Liverani, Garcia non infiamma. Il punto

La Fiorentina punta ad ingaggiare un tecnico emergente

Ore tribolanti in casa Fiorentina. Riparte, purtroppo, anche il totoallenatore per quanto riguarda la panchina dopo l'addio di Gattuso. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, arrivano conferme per quanto riguarda Fabio Liverani. C'è stato, questa mattina, un contatto telefonico dell'ex allenatore del Parma con Joe Barone, situazione che resta da monitorare. Rudi Garcia si è offerto ma è un nome che non accende particolarmente la società gigliata. L'idea di base è quella di virare su un tecnico giovane ed emergente.