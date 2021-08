VN – Torreira, la concorrenza italiana si ritira: c’è solo la Fiorentina

La pista si rivela percorribile, anche perché non c'è più concorrenza in Italia: sarà la volta buona?

Il nome di Lucas Torreira è tornato, per l'ennesima volta, in auge per il mercato della Fiorentina. L'uruguayano è stato accostato oggi a Roma, Lazio e appunto ai viola, ma secondo quanto abbiamo raccolto le squadre della Capitale hanno fatto un passo indietro. La Lazio è in chiusura per Basic del Bordeaux e non è interessata, e anche sull'altra sponda del Tevere non si registrano movimenti concreti. La Fiorentina, invece, segue con attenzione, visto che l'ingaggio del giocatore (3,5 mln) è alto, ma sicuramente meno di quello di Pjanic, per il quale servirebbe una grossa mano del Barcellona.