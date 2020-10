A margine delle operazioni più importanti, qualcosa si muove anche tra le uscite di casa Fiorentina. Secondo quanto abbiamo raccolto, ci sono contatti in corso con il Parma per Riccardo Saponara, con il giocatore che avrebbe dato il suo assenso al trasferimento in gialloblu. I club cercano la formula giusta per chiudere l’affare.

