VN – Ribery e Caceres offerti alla Samp. Sull’uruguagio un altro club di A

I due si sono svincolati oggi dalla Fiorentina

Futuro ancora tutto da decidere per Franck Ribery e Martin Caceres. I due, che proprio oggi hanno visto terminare il proprio contratto con la Fiorentina, potrebbero però rimanere in Italia. L'agente di entrambi, Davide Lippi, li ha infatti offerti alla Sampdoria che, per ora, non si è sbilanciata. Per quanto riguarda il difensore uruguaiano, c'è da registrare anche un sondaggio del Cagliari. Situazione da monitorare.