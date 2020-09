VN – Ranieri riparte dalla SPAL. Ecco la formula

È ormai tutto fatto per il passaggio di Luca Ranieri alla SPAL, il giovane difensore della Fiorentina passerà al club ferrarese con la formula del prestito secco. Dunque, nessun diritto di riscatto riservato al club retrocesso al termine dell’ultima stagione, l’esperienza di Ranieri alla SPAL sarà mirata solo per dare continuità di prestazioni e far crescere il ragazzo.

