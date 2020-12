VN – Proposto Llorente, tutti i fattori da considerare: si valuta l’opzione “chioccia”

Fernando Llorente vorrebbe restare in Italia. Non solo per le meraviglie del Belpaese, ma anche perché conviene a lui e al Napoli, dato che sono ancora in ballo le agevolazioni del Decreto Crescita. La Sampdoria sembrava la squadra più vicina al centravanti basco nel periodo prenatalizio, ma il giocatore non è convinto; ecco allora che Llorente è stato proposto (tra le altre) alla Fiorentina per 6 mesi, come chioccia per Dusan Vlahovic. La società viola non fa filtrare entusiasmo ma valuta la pista, che dunque rimane ampiamente percorribile. Inter e Milan non sono interessate, la Juventus aspetta perché ha altre priorità. L’agente Trimboli è al lavoro, valutazioni in corso in casa viola…

