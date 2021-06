VN – Non solo Oliveira: torna di moda Carrascal, il nuovo agente aiuta

L'esterno sudamericano potrebbe finalmente arrivare in Italia, dopo un anno dai primi contatti

Il 4-2-3-1 di Gattuso ha bisogno di esterni, e la nostra redazione ha raccolto informazioni per quanto riguarda un giocatore già accostato alla Fiorentina in passato: si tratta di Jorge Carrascal, che è passato sotto la procura di Alessandro Lucci (ottimi rapporti con Pradè) e vorrebbe sbarcare in Italia. Carrascal, attualmente al River Plate da cui proviene anche Martinez Quarta, potrebbe giocare su entrambe le fasce e piace molto. Per adesso siamo al pour parler, ma l'interesse per il giocatore è tornato ad accendersi. Tutto nuovo, invece, quello per Oliveira, il giustiziere della Juventus...