VN – Milik alla Fiorentina? Tra sogno e realtà, quel sondaggio viola subito stoppato

E se l’arrivo di Morata alla Juventus “liberasse” Milik per la Fiorentina? Molti tifosi viola ci hanno fantasticato sopra in queste ore, ma la realtà è ben diversa. Secondo quanto ci risulta, la Fiorentina ha provato qualche settimana fa a sondare la situazione ma si è fermata di fronte ad un doppio ostacolo. In primis le richieste economiche di Milik da 5 milioni netti più bonus a stagione e poi la volontà del classe ’94 di non fare un passo indietro rispetto al Napoli. L’attaccante polacco si era convinto a stento ad accettare l’ipotesi Roma, dopo un lungo tentennamento, lui che sperava di approdare in bianconero alla corte di Sarri (prima che il tecnico fosse esonerato). E al momento una Fiorentina fuori dalle coppe europee ha scarso appeal per giocatori di prima fascia. Per Milik si parla di un paio di opzioni all’estero ma c’è anche l’ipotesi che rimanga in azzurro da separato in casa per poi scegliersi la destinazione tra un anno, a parametro zero.

