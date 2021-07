VN – Mercato, Saponara non ci sente: vuole restare e giocarsi le sue carte

Dopo tanti prestiti, potrebbe finalmente essere arrivato il momento di vedere Saponara protagonista in maglia viola

Una grande prova in amichevole, seppur con un avversario modesto, e le parole di stima di Italiano in conferenza stampa: Riccardo Saponara ha iniziato con il piede giusto la sua (ormai non più) nuova esperienza viola. Nelle scorse ore si sono rincorse voci circa un possibile interessamento del retrocesso ma ambizioso Parma nei suoi confronti, ma secondo quanto Violanews ha raccolto la volontà dell'ex Spezia è quella di provare a giocarsi il posto a Firenze con l'allenatore che lo ha valorizzato nella passata stagione.