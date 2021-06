VN – Mercato, proposto ai viola un giovane difensore dell’Atlético

Il nome del difensore spagnolo Montero è stato proposto al ds Pradè, che dovrà puntellare anche il reparto arretrato

Con Pezzella e Milenkovic in bilico in vista della prossima stagione, la conferma da parte dell'agente di Martin Caceres che anche l'uruguaiano non farà parte della rosa della Fiorentina 2021/22 costringerà gli uomini mercato viola a correre ai ripari. Ed è proprio di questo, secondo quanto appreso da Violanews, che tratta l'ultima proposta arrivata sulla scrivania di Daniele Pradè nelle ultime ore. Il profilo è quello del difensore spagnolo Francisco Montero, classe '99 reduce da una stagione con più ombre che luci in prestito al Besiktas (17 i gettoni totalizzati). Montero, che ha anche esordito nella Nazionale Under 21 del suo paese nel 2019, è un centrale che può essere impiegato anche come terzino sinistro.