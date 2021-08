VN – Lirola, ci siamo. La formula dell’accordo col Marsiglia

L'esterno ai saluti, il Marsiglia alla fine è riuscito a trovare la giusta quadra

Come vi stiamo raccontando da tempo, la trattativa a fuoco lento tra Fiorentina e Marsiglia per Lirola sta andando avanti, e in queste ore c'è stata la stretta decisiva: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'affare va verso la chiusura sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, al quale seguirà un quadriennale con i francesi per il terzino ex Sassuolo. I documenti sono in fase di preparazione, Lirola è pronto a veder esaudito il suo desiderio di ritorno al Velodrome.