VN – Inglese: il pallino di Pradè vuole lasciare Napoli, la Fiorentina…

Come riportato nei giorni scorsi, la Fiorentina è pronta ad una vera e propria rivoluzione in estate, con tanti reparti che cambieranno radicalmente. Uno di questi è l’attacco, dove si segue da vicino Roberto Inglese (CLICCA QUI PER LA SCHEDA DEL GIOCATORE). Secondo quanto raccolto da Violanews.com, l’attaccante classe ’91, autore di una stagione positiva in prestito al Parma, ha già espresso la volontà di trovare una nuova destinazione, senza tornare al Napoli, che detiene il suo cartellino. Daniele Pradè, nuovo direttore sportivo viola, segue il ragazzo da tempo, con l’attaccante che sarebbe entusiasta di approdare a Firenze per l’inizio del nuovo ciclo targato Commisso, Trattare con il Napoli non è mai facile, e la trattativa sembra ancora alle primissime fasi, ma ci sono incoraggianti segnali per la buona riuscita e l’arrivo in viola dell’attaccante.