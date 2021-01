VN – Il punto sulla trattativa per Conti

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato della trattativa e relativo accordo fra Conti, il suo agente e la Fiorentina, ma la società viola non era riuscita a chiudere con il Milan che avrebbe accettato imprestato, ma con obbligo di riscatto, cosa non gradita a Pradè. In tutto questo si è inserito il Parma che con il nuovo allenatore D’Aversa che ha già allenato Conti, ha fatto un pressing sul calciatore e sui propri dirigenti per poter avere il milanista a disposizione da subito.

La trattativa Milan-Parma

Il Parma ha accettato la richiesta dei rossoneri e sarebbe disposto a chiudere per 7 milioni di riscatto obbligatorio, ma solo in caso di salvezza degli emiliani. In questo momento quindi ci sono due fronti: il Parma che deve convincere Conti la cui prima scelta resta sempre la Fiorentina, i viola che devono mettersi al tavolo con i dirigenti rossoneri. Stando a quanto abbiamo raccolto il giocatore è disposto ad aspettare ancora un paio di giorni poi darà l’ok al Parma visto che al Milan la sua strada è completamente chiusa. Se la Fiorentina vuole realmente portare a Firenze Andrea Conti, sa come fare.