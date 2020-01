VN – Igor verso la Fiorentina, atteso un incontro nelle prossime ore. Il prezzo…

La Fiorentina sull’esterno mancino aveva diversi nomi in ballottaggio, ma sembra intenzionata a chiudere per Igor della Spal. Pradè sta negoziando con gli estensi, il giocatore è pronto a vestire la maglia viola. Si lavora per abbassare la richiesta iniziale di 8 milioni di euro, la trattativa potrebbe avere una rapida accelerata in serata. Attese ulteriori riunioni tra le parti nelle prossime ore.

