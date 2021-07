VN – E. Pierozzi, domani la firma con l’Alessandria. La formula…

Dopo la prima esperienza tra i professionisti a Pistoia, Edoardo Pierozzi sale di categoria e domani firma con l'Alessandria

Una stagione da titolare in Serie C con la Pistoiese, adesso il salto di categoria con la neo-promossa Alessandria. Edoardo Pierozzi, difensore e prodotto del vivaio viola, firmerà domani il contratto che lo legherà per due stagioni ai piemontesi con i quali partirà domenica per il ritiro.