VN – De Paul, l’agente aspetta segnali per un trasferimento last minute. L’Udinese…

L’agente di Rodrigo De Paul è in Italia da 48 ore e sta aspettando segnali per un trasferimento last minute. Ci sono state chiacchierate in questo mese con Fiorentina, Juventus, Roma e Milan, ma al momento nulla di caldo. L’Udinese, dal canto suo, non si muove di un millimetro dalla richiesta di 40 milioni di euro per il cartellino del centrocampista argentino e comunque non scende sotto i 35.

