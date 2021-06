VN – Corsa a quattro per la panchina viola: da Ranieri a Fonseca

La Fiorentina si è data tempo 48 ore per scegliere il nuovo allenatore: la rosa di nomi si riduce a quattro profili molto diversi tra loro

Per la panchina, entro il fine settimana la Fiorentina sceglierà il profilo tra quelli al vaglio in queste ore. La società si è data 48 ore per prendere una decisione definitiva. Sono quattro i candidati principali: Italiano, fermo restando le criticità per liberarsi dallo Spezia; RudiGarcia con il quale stanno andando avanti i contatti; Ranieri che non è il preferito della dirigenza e infine Fonseca che aspetta la Fiorentina, nonostante alcune proposte più onerose dall'estero.