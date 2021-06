VN – Callejon offerto alla Lazio. Lo spagnolo piace a Sarri

L'esterno ex Napoli verso la capitale?

Il futuro di José Callejon è ancora tutto da scrivere. Arrivato come sostituto di Chiesa, lo spagnolo non è riuscito a garantire un rendimento adeguato nel corso di tutta la stagione. Ecco perché la Fiorentina si guarda intorno per valutare una sua cessione. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, nelle ultime ore c'è da registrare un aggiornamento sulla situazione dell'esterno ex Napoli. L'entourage del calciatore lo ha infatti offerto alla Lazio, squadra in cui José ritroverebbe Maurizio Sarri, suo mentore. Al tecnico di Figline il nome di Callejon piace molto. Tuttavia, Lotito e Tare non sembrano essere particolarmente convinti dall'attaccante spagnolo. Situazione da monitorare.