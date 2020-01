VN – Boateng ed Eysseric, si cercano acquirenti. Poche proposte, Pradè e Barone cercano di piazzarli

Giornata di lavoro intensa oggi per i dirigenti viola Pradè e Barone. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, i manager viola in queste ore cercheranno di concludere due operazioni in uscita. Si tratta di Kevin Prince Boateng e di Valentin Eysseric. A Milano, nell’albergo sede delle trattative, si cercheranno le soluzioni migliori che accontentino club e giocatori. Non sarà facile perchè per entrambi non ci sono particolari richieste ma l’ultimo giorno di mercato può sempre riservare sorprese. Nel caso in cui dovessero arrivare club bisognosi di giocatori delle loro caratteristiche, la Fiorentina sarebbe ben disposta a cederli.

