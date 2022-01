Vlahovic, ultimo record viola? Sarebbe il più costoso di sempre in A a gennaio

La classifica viene scalata a grandi passi dall'attaccante serbo

Sky Sport riporta una classifica interessante e dal sapore amaro per i tifosi viola: quella dei trasferimenti più costosi di sempre in Europa nel mercato di gennaio. Al primo posto Coutinho, per il quale il Barcellona si è spinto fino a 135 milioni; quindi Van Dijk, acquistato dal Liverpool per 84,6; terzo Laporte al City per 65. Tra gli ultimi due andrebbe (andrà?) ad inserirsi Vlahovic con 75 verso la Juventus, cifra che gli garantirebbe anche il primato in Italia. Superati, nel caso, quelli che sarebbero i suoi futuri compagni, Cuadrado e Dybala, e quello che lo è attualmente, Piatek.