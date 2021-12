Vlahovic, Rocco spera ancora nel rinnovo. Se parte, previste commissioni monstre

La situazione intorno al serbo spiegata da Alfredo Pedullà

Su gazzetta.it , il super esperto di mercato Alfredo Pedullà fa il punto sulla questione relativa a Dusan Vlahovic. La decisione della Fiorentina, almeno per la finestra di gennaio, è molto chiara: il serbo non parte, salvo offerte vicine ai 100 milioni. Dunque, Dusan lascerà Firenze soltanto a giugno, sebbene questo significhi un incasso verosimilmente minore (non sotto i 60 milioni, comunque) per le casse Viola. Sotto sotto, Rocco Commisso sogna ancora di poter trattenere il suo gioiello, magari offrendo un ingaggio da 6 milioni annui. Ma anche dall'altra parte la decisione pare definitiva: Vlahovic vuole spiccare il volo e andare altrove.

Quale la destinazione allora? I club interessati sono molti, Juve compresa. Ma Commisso preferirebbe non trattare coi bianconeri e dirottare il classe 2000 all'estero. Magari in Premier, dove il Tottenham di Antonio Conte lo ha inserito in cima alla lista dei preferiti, in attesa di capire che farà Kane. Occhio però anche a Liverpool, Arsenal o Atletico Madrid in Spagna. Chi vorrà ingaggiare Vlahovic, inoltre, dovrà mettere in conto anche un ingente esborso per gli agenti del calciatore. Si parla di commissioni che oscillano fra gli 8 e i 10 milioni