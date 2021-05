Vlahovic, rinnovo sempre in stallo. E Italiano può rilevare… De Zerbi

Se l'attuale allenatore del Sassuolo lasciasse i neroverdi, potrebbe essere rimpiazzato da quello dello Spezia. La Fiorentina osserva trepidante e attende notizie da Vlahovic

Nel suo editoriale per TMW, l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini monitora gli sviluppi sul fronte Vlahovic: sostanzialmente nulli, dato che si legge che è tutto fermo, e che la Fiorentina può sperare di convincerlo solo con un progetto tecnico importante e con un'offerta di stipendio tra i 3 e i 4 milioni annuali. Ci sono Milan, Roma, Dortmund, Liverpool e United su di lui. Intanto, De Zerbi potrebbe lasciare il Sassuolo, e la novità è che Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia seguito anche dalla Fiorentina, può essere invece il suo sostituto in neroverde in caso di addio.