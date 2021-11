Vlahovic resta a Firenze fino a giugno. Solo una cifra può far saltare il banco

Secondo calciomercato.com, se a gennaio arrivasse al club viola un'offerta di 80 milioni, il serbo verrebbe ceduto

Dusan Vlahovic è l'uomo del momento. Ed il suo futuro rappresenta una vera incognita. Il sito calciomercato.com ha fatto il punto della situazione relativamente al centravanti serbo. L'obiettivo, sia del giocatore che della Fiorentina, è quello di arrivare a questo punto a fine stagione, per poi separarsi il prossimo giugno seguendo una soluzione che possa accontentare entrambe le parti. Ma, secondo il portale, se tra poco più di un mese arrivasse al club gigliato un'offerta di 80 milioni, durante la finestra invernale del mercato, ecco che la questione potrebbe cambiare radicalmente: in questo caso e solo in questo caso Rocco Commisso aprirebbe ad una cessione a stagione in corso di Vlahovic.