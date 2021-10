Vlahovic, Paratici bluffava? Il Tottenham starebbe agendo sottotraccia

Vlahovic sta ancora suscitando il forte interesse del Tottenham, nonostante Paratici non lo ammetta pubblicamente

Sono arrivate nei giorni scorsi le parole di "ritirata" di Fabio Paratici, dirigente del Tottenham, sull'interesse degli Spurs nei confronti di Duan Vlahovic, parole che trovate nel video in alto. Eppure, stando a quanto riporta TMW, gli inglesi si starebbero già muovendo per anticipare la folta concorrenza sul mercato. i contatti tra le parti sarebbero in coro, chiaro è che di contatti si parla, non certo di accordi. La vicenda è destinata ad essere ancora ben lunga...