Sul serbo c'è sempre il Milan

Su La Gazzetta dello Sport si parla del futuro di Dusan Vlahovic: "Il ventunenne serbo non intende prolungare il contratto in scadenza nel 2023, ma Rocco Commisso è altrettanto fermo: non vuole cederlo e, comunque, tende ad alzare il prezzo. Cioè anche oltre quota 40 milioni di euro. Una soglia considerata elevata dai rossoneri. Ma siamo solo all’inizio di una vicenda in continua evoluzione".