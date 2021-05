Vlahovic, giornata interlocutoria: la clausola non convince

La Fiorentina vuole accontentare Vlahovic, ma in cambio ha proposto una clausola valida solo a partire dalla prossima estate: la prima risposta, in via preliminare, sarebbe fredda

TMW riporta che le trattative tra Vlahovic e la Fiorentina per il rinnovo proseguono. Il manager del giocatore non sarebbe convinto della clausola di 60 milioni valida a partire dalla prossima estate che Commisso vorrebbe inserire come condizione per accontentare il giovane serbo: non un discorso di soldi, dunque, ma di opportunità. Il giocatore e il suo agente non sarebbero entusiasti di vincoli di questo tipo, ma le parti si aggiorneranno nel prossimo futuro. Non siamo vicini alla soluzione, si legge.