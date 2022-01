Vlahovic fino a giugno? Commisso non è convinto e medita. Il punto di Pedullà

L'esperto di mercato spiega lo stallo fra l'attaccante e la società

Sembra quasi una partita a scacchi quella che la Fiorentina sta giocando col suo gioiello Vlahovic. La situazione continua ad essere in bilico e suscettibile di cambiamenti repentini. Di fatto, come scrive Alfredo Pedullà su gazzetta.it, la Fiorentina non gradisce granché di essere ostaggio delle volontà del bomber serbo. Al momento, la situazione più probabile è quella che vede il classe 2000 stabilmente a Firenze fino a fine stagione. Scenario, questo, che non convince appieno il patron Rocco Commisso. Il numero uno Viola è piuttosto deluso dai continui silenzi del serbo alle richieste di rinnovo e, dopo i tanti investimenti, vorrebbe incassare quanto più possibile dalla sua cessione. Per questo motivo "entrerebbe nell’ordine di idee di una cessione a gennaio ma alle condizioni giuste, avendo già preso Piatek e puntando eventualmente un altro attaccante. Tutto chiaro e lineare, ma evidentemente il pallone è tra i piedi di Vlahovic e lo sta nascondendo come spesso gli succede con i difensori prima di scaraventarlo nell’angolino che piace a lui".