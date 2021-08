Vlahovic: Atletico e Tottenham all’assalto. Fiorentina vuole alzare il muro

Prosegue il pressing delle big d'Europa a Vlahovic

Repubblica Firenze si concentra su Dusan Vlahovic, cercato dai grandi club d'Europa, in particolare Atletico Madrid e Tottenham. Il suo contratto con la Fiorentina scadrà nel 2023. Ci pensava fino a pochi giorni fa l’Inter per sostituire Lukaku, continuano a rifletterci sia Atletico Madrid che Tottenham. In Spagna sono sicuri che l’Atletico presto presenterà un’offerta da 50 milioni. In Inghilterra, invece, affermano che in caso di cessione di Kane, il Tottenham vada dritto proprio su Vlahovic. In quel caso l’offerta potrebbe ulteriormente salire e avvicinarsi anche ai 60 milioni. Nel mezzo la trattativa per il rinnovo del contratto del calciatore, alla quale stanno lavorando da tempo Barone e gli uomini mercato dei viola. L’obiettivo è alzare un muro attorno al giocatore e provare ad arrivare il prima possibile a un accordo col suo procuratore.