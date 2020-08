Vlahovic: asta Verona-Parma. No al Lipsia

Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Fiorentina, ovviamente solo per una stagione. Come scrive La Nazione, i contatti con il Verona vanno avanti da tempo e con i gialloblù il club viola potrebbe raggiungere l’accordo migliore per poi riabbracciare il giocatore fra un anno. Prestito secco con opzione sulla seconda stagione, la formula. Formula che si potrebbe tentare anche con il Parma che con l’arrivo di Liverani ha messo nel mirino il giovane centravanti. Per lui la prospettiva della la maglia numero nove da titolare. Contrasta invece con le idee viola la mossa del Lipsia che è pronto a chiedere alla Fiorentina il cartellino di Vlahovic ma a titolo definitivo. L’offerta di 25 milioni è lontanissima dal valore (anche e sopratutto in prospettiva) del serbo.

