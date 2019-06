Viviano-Fiorentina: si può. Ma ci sono due problemi

Viviano come portiere esperto da affiancare a Lafont o Dragowski è un’idea che piace molto a Montella. E che Pradè ha intenzione di realizzare. Ma ci sono – scrive La Nazione – almeno un paio di problemi da risolvere. Il primo: lo Sporting Lisbona non vuole far partire Viviano in prestito (come è stato con la Spal) ma cederlo a titolo definitivo. E incassare non meno di 2 milioni di euro. Secondo: il club non ha ancora preso una decisione definitiva su chi promuovere a titolare fra Lafont e il Drago. Il francese ha avuto buone proposte dalla Lazio e se i biancocelesti dovessero spingersi nella direzione di una proposta economica all’altezza, la Fiorentina potrebbe decidere di far partire Lafont per poi riaccendere i riflettori del mercato sul capitolo portiere.