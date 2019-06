Viviano, confermati i contatti con la Fiorentina. Il giocatore vuole l’Italia

Possibile ritorno alla Fiorentina per Emiliano Viviano. A confermarlo è l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, che sul proprio sito sottolinea come il portiere di Fiesole abbia diverse proposte dall’estero. La volontà del giocatore, però, è restare in Italia dopo l’esperienza in prestito alla Spal: Confermati i contatti con la Fiorentina, a maggior ragione se dovesse partire Dragowski. Ma ci sta pensando anche il Parma, che in passato lo aveva cercato. Viviano potrebbe vestire la maglia dei ducali nel caso in cui fallisse il riscatto di Sepe dal Napoli. E INTANTO, SECONDO SPORT MEDIASET, BALOTELLI INCASSA L’OK DI COMMISSO E MONTELLA