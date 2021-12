Viola, si pensa al presente ed al futuro: occhi su un giovane terzino francese

La Fiorentina ha chiesto informazioni su Mody Boune, difensore del Paris FC

La Fiorentina in chiave mercato non pensa soltanto all'immediato, ovvero alla finestra di gennaio, ma anche, giustamente, al futuro. Nella trattativa che dovrebbe portare Jonathan Ikoné in viola, il club gigliato ha chiesto informazioni ai procuratori dell'esterno del Lille anche riguardo a Mody Boune, giovane terzino destro del Paris FC seguito proprio dall'entourage del probabilissimo primo acquisto targato 2022. Classe 2002, è tra i profili più interessanti della squadra che milita in Ligue 2. Lo riporta footmercato.net.