Viola, non solo Vlahovic. Occhio a Dragowski: per lui c’è la fila all’estero

Sul portiere della Fiorentina si muovono alcune grandi d'Europa, specie dalla Premier

In questa non certamente positiva stagione della Fiorentina, due sono i giocatori gigliati che senza tanti giri di parole si sono contraddistinti: Dusan Vlahovic e Bartlomiej Dragowski. Se quella riguardante il centravanti serbo sarà la prima situazione da affrontare (e risolvere) in chiave mercato, anche la posizione del portiere polacco dovrà essere approfondita. Sul suo profilo Twitter, l'esperto di calciomercato Nicolò Schira ricorda che il contratto di Drago scade nel 2023 e che per lui si stanno muovendo alcuni club europei molto importanti: Borussia Dortmund in primis, ma anche le inglesi Tottenham, Everton e West Ham.