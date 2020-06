Viola in prestito, Ranieri confermato all’Ascoli fino al termine della stagione

Il 30 giugno è la data di conclusione naturale dei contratti dei tesserati in scadenza al 30/06/2020. Con il protrarsi della stagione sportiva al prossimo 31 agosto, l’Ascoli Calcio, attraverso il proprio Direttore Bifulco, ha provveduto alla stipula di nuovi accordi con i calciatori Andreoni, Piccinocchi, Troiano e Valentini. Per i prestiti annuali con opzioni vale il prolungamento automatico dal 30 giugno al 31 agosto. Per i prestiti secchi sono stati ridefiniti gli accordi fra le parti.

Luca Ranieri: estensione del prestito fino al 31 agosto con la Fiorentina