Vicino anche Igor. Torna di moda Baselli: Badelj al Torino?

La Fiorentina potrebbe mettere a segno un colpo anche in difesa in queste ultime ore di mercato. Come scrive La Nazione, è un passo Igor della Spal (SCHEDA). L’intesa è possibile e di sicuro è Igor l’uomo in più che Iachini potrebbe avere per la difesa. E non è finita qui.

Tornando al centrocampo, attenzione a Baselli (SCHEDA). Come scrive sempre La Nazione, la Fiorentina sta lavorando a uno scambio con Badelj col Torino. In caso di no dei granata al prestito di Badelj, i viola punteranno comunque al prestito secco di Baselli per poi trattarne l’acquisto a giugno.