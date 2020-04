Sfumato in estate, Raphinha racconta: “Il Rennes mi ha voluto di più, il presidente venne a casa mia”

La scorsa estate Raphinha dello Sporting Lisbona è stato vicino alla Fiorentina negli ultimi giorni del mercato estivo. Alla fine però il giocatore è finito al Rennes, in Francia. Di questo cambio maglia ne ha parlato al portale portoghese Trivela:

Nella mia decisione ha avuto un ruolo fondamentale il presidente del Rennes, Olivier Létang. Venne in persona a Lisbona per parlare con me e con la mia famiglia. Venne per spiegarmi i progetti del club e quello che poi sarebbe stato il mio ruolo sia in campo che fuori. A livello di progetto e di proposta sia tecnica che economica, Fiorentina e Rennes erano molto simili. Ma preferii la squadra francese perché dimostrò di volermi di più.