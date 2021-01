Vice-Vlahovic: per l’attacco la Fiorentina guarda alla Bundesliga?

Secondo tuttomercatoweb.com, la Fiorentina avrebbe chiesto informazioni al Mainz per il centravanti francese Jean-Philippe Mateta (qui la sua scheda), classe 1997. Autore di 7 gol in 15 presenze, l’attaccante sarebbe considerato un ottimo profilo per rappresentare una valida alternativa a Dusan Vlahovic, ma il club tedesco chiede molto, troppo, per il proprio giocatore: 20 milioni. Sempre secondo il portale, per Mateta i gigliati potrebbero arrivare al massimo a 15.

