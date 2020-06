La Fiorentina non molla Vertonghen. Ghoulam: Napoli vuole Pezzella come contropartita

Per la difesa la Fiorentina pensa sempre a Vertonghen (SCHEDA) che a fine stagione si svincolerà dal Tottenham. Come scrive La Nazione, al giocatore piace molto l’avventura italiana. Questi però dovranno essere i giorni giusti per arrivare a un accordo (o almeno a un preaccordo scritto) visto che per Vertonghen le pretendenti non mancano e – come nel caso del Paris Saint Germain – sul piatto potrebbero esserci più soldi rispetto a quelli offerti dai viola e un palcoscenico internazionale da non sottovalutare. Ghoulam (SCHEDA)? Il Napoli è soddisfatto della mossa della Fiorentina, ma non molla sul discorso della contropartita. In altre parole, per arrivare a Ghoulam, i viola dovranno trattare con gli azzurri il cartellino di Pezzella. Cartellino valutato non meno di 20 milioni.